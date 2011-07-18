На МКАД «ВАЗ» столкнулся с «Сеатом». А на вышедшего из легкового автомобиля водителя наехала «Ауди»

«ВАЗ» двигался со стороны улицы Ваупшасова в направлении Скорины по второй полосе. При перестроении он столкнулся с автомобилем «Сеат». Оба водителя вышли из машин и на одного из них наехал автомобиль «Ауди».

Владелец «Сеата» получил серьезные травмы и был госпитализирован. Пострадали также водитель и пассажир «Ауди», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Максюта, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

После ДТП водители остановились, установили знак аварийной остановки, но из-за порыва ветра знак упал. Водитель автомобиля «Сеат» подошел, чтобы поправить знак, и в этот момент на него совершил наезд автомобиль «Ауди-100», после чего продолжил движение и совершил наезд на «ВАЗ-2108».