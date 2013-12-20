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На МКАД с моста на развязку рухнул груженый грузовик. Водитель не получил ни одной царапины

20 декабря 2013 18:24
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Новости Беларуси. Родился в рубашке. На МКАД с моста на развязку рухнул груженый грузовик. Водитель не только чудом остался жив, но и не получил ни одной царапины. А вот автомобиль восстановлению не подлежит. Зацепив столб и перелетев ограждение, он рухнул вниз и разлетелся на запчасти.

Водитель, даже находясь в шоковом состоянии, смог объяснить, что не справился с управлением.

Принадлежит, а точнее принадлежал, грузовик одному из частных столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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