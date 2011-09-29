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На МКАД погиб тренер-менеджер ХК «Юность-Минск», ехавший на велосипеде

29 сентября 2011 11:29
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Трагедия произошла вечером 28 сентября около 19:00 на 47-м километре МКАД. Андрею Забаве было 38 лет. У него остались жена и двое детей.Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Опель Омега», двигался со стороны поселка Цна в направлении Долгиновского тракта. По словам очевидцев, «Опель» ехал со скоростью 140-160 км/ч. Совершая обгон, он выехал на обочину, где и сбил велосипедиста, который, в свою очередь, был одет в надлежащую экипировку, велосипед также был оборудован световозвращающими элементами.

Автомобиль остановился не сразу: кровавый след растянулся примерно на 100 метров. В машине разбито стекло, помята крыша.

На МКАД погиб тренер-менеджер ХК «Юность-Минск», ехавший на велосипеде


Водитель был сразу задержан. У него поцарапано лицо. Машина принадлежит его брату, сам он нигде не работает. Медицинская экспертиза выявила, что он был сильно пьян (3.57 промилле). Более того, в 2010 году его лишили водительского удостоверения на три года по ст.18.16 ч.1 КоАП за вождение в нетрезвом виде.

По факту гибели велосипедиста возбуждено уголовное дело.

В прошлом году на минской кольцевой дороге погибли шесть велосипедистов.


 

# Аварии # авто # Фотофакт

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