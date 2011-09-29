На МКАД погиб тренер-менеджер ХК «Юность-Минск», ехавший на велосипеде

Автомобиль остановился не сразу: кровавый след растянулся примерно на 100 метров. В машине разбито стекло, помята крыша.
Водитель был сразу задержан. У него поцарапано лицо. Машина принадлежит его брату, сам он нигде не работает. Медицинская экспертиза выявила, что он был сильно пьян (3.57 промилле). Более того, в 2010 году его лишили водительского удостоверения на три года по ст.18.16 ч.1 КоАП за вождение в нетрезвом виде.
По факту гибели велосипедиста возбуждено уголовное дело.
В прошлом году на минской кольцевой дороге погибли шесть велосипедистов.