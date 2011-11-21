На МКАД «Опель» по неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. Водитель - в больнице

Новости Беларуси, Минск. Когда приехали инспекторы ГАИ, покореженная иномарка лежала на крыше.

Владельца легковушки с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Лыков, инспектор ДПС ОГАИ Ленинского РУВД:

Водитель автомобиля «Опель» двигался по кольцевой автодороге. С его слов, по первой полосе со стороны Чижевских в направлении Игуменского. Пока объяснить, что и как произошло, он не смог, так как находился в шоковом состоянии.

Другие автомобили не пострадали. И причина, по которой он съехал в кювет, также неизвестна.