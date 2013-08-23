На МКАД легковушка подрезала бетономешалку и врезалась в ограждение. Грузовик оказался на боку

Новости Беларуси. Жуткое столкновение. 23 августа на МКАД опрокинулась бетономешалка, второй участник ДТП врезался в ограждение. Обе машины ехали по внешнему кольцу со стороны улицы Притыцкого.

Очевидцы утверждают, что на развязке с улицей Мазурова водитель легкового автомобиля подрезал грузовик. Шофер бетономешалки применил экстренное торможение, после чего машина оказалась на боку. Ее водитель пострадал. Он доставлен в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».

Авария спровоцировала огромные заторы на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.