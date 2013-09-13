На МКАД грузовик МАЗ врезался в Daewoo Matiz. Два человека погибли

Новости Беларуси. На минской кольцевой МАЗ врезался в Daewoo Matiz. Трагедия произошла сегодня на 14 километре внутреннего кольца. За рулём грузовика находился 26-летний водитель.

Виталий Дембовский, помощник начальника городского управления:

ДТП случилось на 14-м км МКАД, там произошло столкновение МАЗа и Daewoo Matiz. После этого легковой автомобиль загорелся. В Daewoo погибли мужчина и женщина.

По словам водителя МАЗа, за некоторое время до аварии перед грузовиком начали резко перестраиваться автомобили, после чего он увидел перед собой либо стоящий, либо медленно движущийся Daewoo Matiz.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ Минска:

Грузовик МАЗ двигался со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской по второй полосе.

Корреспондент Onliner с места происшествия:

Daewoo полностью выгорел. Ощущение, что не осталось ни одного пластикового элемента. Сгорели колеса, руль, сиденья... От удара задняя часть кузова легковушки оказалась в районе боковых стоек.

Подробности этого происшествия ещё предстоит выяснить.

Напомним, в прошлом году на МКАД в Минске погиб 29-летний спортсмен, чемпион Беларуси по борьбе. Водитель иномарки, не справившись с управлением, врезался в мачту уличного освещения. Удар был такой силы, что столб надломился и упал, а машина превратилась в груду металла. В автомобиле находились два человека, оба погибли на месте Один из них — белорусский борец (смотрите видео).