На минской кольцевой столкнулись четыре автомобиля

Кроме повреждённых авто, в ДТП никто не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
ДТП произошло вечером первого сентября в Могилеве на улице Челюскинцев.
Крупная авария произошла рано утром 1 сентября на улице Лобанка. Водитель джипа «Вольво» на огромной скорости влетел во двор и разбил три припаркованных автомобиля.
24-летний москвич Станислав Лопаткин ехал на своем «сузуки» за мотоциклом. На кадрах, полученных с видеорегистратора, видно, как следовавший первым мотоциклист «моргает» водителю «Мерседеса» Александру Зарибко, чье состояние Forbes оценивает в 7 млрд рублей, требуя пропустить. Однако проскочить мимо Зарибко удалось лишь одному из друзей.
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