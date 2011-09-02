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На минской кольцевой столкнулись четыре автомобиля

02 сентября 2011 19:36
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Кроме повреждённых авто, в ДТП никто не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На минской кольцевой столкнулись четыре автомобиля-1

На минской кольцевой столкнулись четыре автомобиля-3

# Аварии # авто # Фотофакт

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