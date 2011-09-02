На минской кольцевой столкнулись четыре автомобиля

Миллионер на Мерседесе сбивает насмерть мотоциклиста в Московской области

24-летний москвич Станислав Лопаткин ехал на своем «сузуки» за мотоциклом. На кадрах, полученных с видеорегистратора, видно, как следовавший первым мотоциклист «моргает» водителю «Мерседеса» Александру Зарибко, чье состояние Forbes оценивает в 7 млрд рублей, требуя пропустить. Однако проскочить мимо Зарибко удалось лишь одному из друзей.