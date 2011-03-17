На минской кольцевой сгорел грузовик DAF, напротив «Кiрмаша» - микроавтобус Citroen

Сразу два загорания автомобилей произошло в Минске 16 марта.

Об этом www.ctv.by сообщил помощник начальника городского управления МЧС Виталий Дембовский.

На проспекте Дзержинского около торгового центра «Кiрмаш» загорелся микроавтобус Citroen. Возгорание произошло в моторном отсеке и кабине микроавтобуса. Повреждены топливные шланги, аккумулятор, электропроводка, панель приборов, обшивка салона и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. Никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 11:11. А в 11:21 автомобиль был уже потушен.

На 15-м километре МКАД около 20:40 произошло возгорание DAF. Когда на место приехали спасатели, грузовик уже горел открытым пламенем. Возгорание ликвидировано в 20:55. Во время ЧП никто не пострадал. По непроверенным данным, возгорание произошло от искры под кабиной грузовика из-за неисправности тормозной системы.