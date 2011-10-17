На минской кольцевой микроавтобус врезался в «Ниву», стоявшую на «аварийке» во второй полосе

Аварийная остановка спровоцировала аварию. Серьезное ДТП произошло на кольцевой у съезда на проспект Победителей.

«Нива Шевроле» заглохла во второй полосе оживленной магистрали. Водитель внедорожника включил аварийную сигнализацию, но не выставил специальный знак. В стоящую машину на полном ходу врезался микроавтобус, водитель которого не увидел помеху из-за ехавшего впереди грузовика, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участник ДТП:

Я включил аварийную сигнализацию. Меня начали обходить с обеих сторон — даже если бы я на стартере начал съезжать, я бы не смог съехать. И удар сзади.

Участник ДТП:

Со мной в машине ехал напарник. У него сильный ушиб ноги от удара — забрала «скорая».