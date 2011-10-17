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На минской кольцевой микроавтобус врезался в «Ниву», стоявшую на «аварийке» во второй полосе

17 октября 2011 19:06
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Аварийная остановка спровоцировала аварию. Серьезное ДТП произошло на кольцевой у съезда на проспект Победителей.

«Нива Шевроле» заглохла во второй полосе оживленной магистрали. Водитель внедорожника включил аварийную сигнализацию, но не выставил специальный знак. В стоящую машину на полном ходу врезался микроавтобус, водитель которого не увидел помеху из-за ехавшего впереди грузовика, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участник ДТП:
Я включил аварийную сигнализацию. Меня начали обходить с обеих сторон — даже если бы я на стартере начал съезжать, я бы не смог съехать. И удар сзади.

Участник ДТП:
Со мной в машине ехал напарник. У него сильный ушиб ноги от удара — забрала «скорая».

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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