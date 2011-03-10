На минской кольцевой БМВ сбила 12 велосипедистов

В тренировочную колонну велогонщиков, двигавшуюся по внутреннему кольцу в сторону Уборевича, врезался БМВ. Со слов водителя, он засмотрелся на фуру, ехавшую в соседней полосе, и не заметил спортсменов.

Ведется разбирательство.

Один из спортсменов:

Мы двигались по кольцевой в гору, скорость была где-то 26 км/ч, в общем, медленно. Сзади по второй полосе ехал КАМАЗ, за ним ехал БМВ. Начал опережать по первой полосе — или не заметил, или скорость не успел сбросить, и нас под пресс, скажем так, пустило.

Одна из спортсменок:

Встаю, вижу разбитую машину, все лежат, кричат, плачут. Все велосипеды разбиты — карбоновые вилки, велосипед стоит 10 миллионов, все разломано. Тренер сознание потерял, ничего не помнит.

В результате аварии в больницу доставлено 4 человека. Все с травмами легкой степени. После оказания помощи один из пострадавших отпущен домой, трое госпитализированы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Макей, дежурный хирург больницы скорой помощи:

Пациенты доставлены с легкими травмами — легкие черепно-мозговые и одна пациентка с переломом ключицы.

26.03 Машины с желтыми мигалками должны будут сопровождать колонны велосипедистов в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Такое решение содержится в протоколе совещания, которое прошло в ГАИ 25 марта и было посвящено вопросам безопасности при передвижении организованных колонн велоспортсменов. Документ утвердили начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Корзюк и начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Алексей Прокопович.

Каждая велошкола обязана будет зарегистрировать желтый проблесковый маячок в ГАИ, а уже потом использовать на машине сопровождения. Кроме того, протокол гласит, что без согласования с Госавтоинспекцией велосипедистам нельзя будет использовать для учебно-тренировочных занятий МКАД, Могилевское шоссе, проспекты Независимости, Партизанский и Дзержинского, а также ряд улиц (Маяковского, Максима Богдановича, Немига, Якуба Коласа, Первомайская и др.). При этом спортсменам не надо каждый раз уведомлять ГАИ, а можно подать график поездок на месяц вперед.Также ГАИ при необходимости будет выделять для сопровождения колонн патрульные машины (это касается в основном массовых спортивных мероприятий).Кроме того, в дорожной милиции Минска сообщили, что материалы по расследованию ДТП с велоколонной, которое произошло на МКАД 9 марта, направлены в прокуратуру Заводского района. Там будет дана правовая оценка тому, как было организовано движение колонны.