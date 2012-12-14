На Логойском тракте трамвай насмерть сбил женщину

Новости Беларуси. Несчастный случай произошел вчера около четырех часов дня рядом с остановкой трамвая на Логойском тракте.

Пресс-служба Минской ГАИ:

Трамвай, водитель которого совершил наезд, двигался по Логойскому тракту (со стороны Севастопольского сквера в направлении ул. Кольцова) и, проехав перекресток с ул. Калиновского, сбил женщину. Пешеход (1951 г. р.) скончалась на месте происшествия, в карете «скорой помощи». По словам водителя трамвая, она пересекала пути на запрещающий сигнал светофора. Эти слова будут проверяться.

Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило на встречные пути.

Сообщение очевидца на onliner.by:

Мы двигались по Логойскому тракту в направлении центра города. Водитель притормозил, объявили остановку «Улица Калиновского». Вышли и вошли пассажиры, после чего закрылись двери и мы проехали несколько метров. В следующую секунду трамвай резко остановился. Водитель выбежал из кабины на улицу — видимо, смотрел, что случилось. Потом заглянул в салон и громко спросил, нет ли среди пассажиров медиков. Таковых не оказалось. Потихоньку все стали выходить, и я тоже. Заметил, что перед «щетками» трамвая кто-то лежал. Судя по одежде, женщина преклонного возраста. Уже прибежал милиционер, он заслонял место наезда от прохожих, звонил куда-то. Вскоре приехала «скорая» – как мне показалось, прошло не больше пяти минут.

Напомним, в сентябре в столичном микрорайоне Зелёный Луг трамвай наехал на 25-летнего пешехода. Транспортным средством управляла женщина. Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени, переломы основания черепа и ребер. Молодой человек скончался в больнице через 6 часов после происшествия.