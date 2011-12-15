На лагойскай трасе ў ДТЗ трапілі маршрутнае таксі і тры легкавікі, адзін з ўтамабіляў апынуўся ў кювеце. Пацярпелі чатыры чалавекі

Автосалон в Лос-Анджелесе: долгожданные невероятные концепты от «BMW», «Ford», «Land Rover» и «Subaru»

История автосалона в Лос-Анджелесе берет свое начало в 1907 году. Сегодня по своей значимости он является второй автомобильной выставкой Америки после смотрин в Детройте. И с каждым годом автошоу в «городе ангелов» завоевывает все больший авторитет. В основном тут демонстрируются новейшие серийные разработки, но без ярких концептов также не обходится.