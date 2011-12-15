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  • На лагойскай трасе ў ДТЗ трапілі маршрутнае таксі і тры легкавікі, адзін з ўтамабіляў апынуўся ў кювеце. Пацярпелі чатыры чалавекі

На лагойскай трасе ў ДТЗ трапілі маршрутнае таксі і тры легкавікі, адзін з ўтамабіляў апынуўся ў кювеце. Пацярпелі чатыры чалавекі

15 декабря 2011 14:06
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На месцы аварыі у ранішюю гадзіну пік утварыўся затор.

Прычыны здарэння вызначыць следства, паведамляе карэспандэнт телекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Фото. Авария на логойской трассе

Фото. Авария на логойской трассе

Фото. Авария на логойской трассе

Фото. Авария на логойской трассе

Фото. Авария на логойской трассе

# Аварии # авто # Фотофакт

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