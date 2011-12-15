На лагойскай трасе ў ДТЗ трапілі маршрутнае таксі і тры легкавікі, адзін з ўтамабіляў апынуўся ў кювеце. Пацярпелі чатыры чалавекі

Прычыны здарэння вызначыць следства, паведамляе карэспандэнт телекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
История автосалона в Лос-Анджелесе берет свое начало в 1907 году. Сегодня по своей значимости он является второй автомобильной выставкой Америки после смотрин в Детройте. И с каждым годом автошоу в «городе ангелов» завоевывает все больший авторитет. В основном тут демонстрируются новейшие серийные разработки, но без ярких концептов также не обходится.
Туман, слізкае пакрыццё, высокая хуткасць і неабачлівасць маглі справакаваць буйную аварыю ў Дзяржынскім раёне. На Брэсцкай трасе раніцай сутыкнуліся дзве іншамаркі.
Новости Беларуси, Минск. Автомобиль «Ситроен» пытался повернуть на МКАД. Однако водитель не справился с управлением. Иномарку занесло и она выскочила на встречную полосу.
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