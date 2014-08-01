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На автомобиль, припаркованный на улице Красноармейской, упал огромный тополь: поврежден капот и двигатель

01 августа 2014 19:51
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Новости Минска. Трухлявый тополь изрядно помял автомобиль 1 августа утром на улице Красноармейской.

Стоило владелице машины припарковаться во дворе дома номер 19 и отлучиться по делам, как сгнившее от корней дерево полностью повредило капот и двигатель, потек радиатор.

Такое внезапное ЧП уже неоднократно происходило на этом месте.

К счастью, обошлось без пострадавших — в авто не было пассажиров и злополучное дерево не упало в противоположную сторону — на палатку с овощами и фруктами, сообщили в программе Столичные подробности на СТВ.  

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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