На автомобиль, припаркованный на улице Красноармейской, упал огромный тополь: поврежден капот и двигатель

Новости Минска. Трухлявый тополь изрядно помял автомобиль 1 августа утром на улице Красноармейской.

Стоило владелице машины припарковаться во дворе дома номер 19 и отлучиться по делам, как сгнившее от корней дерево полностью повредило капот и двигатель, потек радиатор.

Такое внезапное ЧП уже неоднократно происходило на этом месте.

К счастью, обошлось без пострадавших — в авто не было пассажиров и злополучное дерево не упало в противоположную сторону — на палатку с овощами и фруктами, сообщили в программе Столичные подробности на СТВ.