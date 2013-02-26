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Мужчина, выйдя из трамвая, попал под колеса грузовика

26 февраля 2013 06:23
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Новости Минска. ДТП с летальным исходом. Под колеса грузовика сегодня утром на улице Козлова попал мужчина. Он только вышел из трамвая на остановке.

По словам очевидцев, вместе с ним из других дверей вышли еще несколько пассажиров, но они, увидев едущий МАЗ, успели заскочить обратно в салон. Водитель грузовика - молодой человек 1986 года рождения.

Все детали происшествия предстоит выяснить следствию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Талеренок, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Партизанского района:
ДТП произошло на трамвайной остановке примерно в 9.35 утра. Мужчина 1949 года рождения выходил из трамвая, а водитель МАЗа уже начал движение. В итоге произошел наезд.

# Аварии # Авария в Минске

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