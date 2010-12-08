Муж врезался в жену на трассе в Гродненской области: жена ехала проверять мужа

В минувшую субботу в Толочинском районе машинами, попавшими в ДТП, управляли муж и жена.

ДТП произошло на дороге Толочин — Крупки около 22:30. По предварительной версии, мужчина за рулем Volkswagen Passat выехал на встречную и врезался в Peugeot 605, которым управляла его супруга. В результате аварии травмы получили водитель Volkswagen и его брат, ехавший на пассажирском сиденье. Они были госпитализированы.

По словам инспекторов, супруги и брат мужа вместе отдыхали, затем мужчины решили заправить автомобиль. Жена решила, что ее хотят обмануть, решила проверить и села за руль Peugeot. Она выбрала другую дорогу и выехала навстречу Volkswagen. Муж, поворачивая налево, на заправку, не уступил дорогу жене, и Volkswagen врезался в Peugeot. Ведется разбирательство, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».