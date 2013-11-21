Молодожёны погибли в аварии на трассе Минск – Витебск

Новости Беларуси. Трагедия на автодороге Минск – Витебск вблизи Логойска. Молодожёны ехали на собственной машине в населенный пункт, куда распределили после учёбы невесту. Авария произошла в тёмное время суток.

В какой-то момент водитель решил пойти на обгон, однако по встречной полосе на том участке двигалась фура. Водитель фуры увидел, что навстречу двигается легковушка и попытался уйти в сторону. К несчастью, столкновения избежать не удалось. От удара легковой автомобиль развернуло, и в него врезалась другая фура. Молодую пару (обоим 23 года) не удалось спасти.

Несколько дней назад в Египте свадебная делегация попала под поезд. Жертвами столкновения товарного поезда с грузовиком и автобусом на переезде стали более 30 человек. Как пишут местные СМИ, крушение произошло из-за нарушения правил дорожного движения, когда автобус и грузовик попытались проскочить через переезд перед приближающимся поездом (смотрите видео).