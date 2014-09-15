Минский район: грузовик врезался в опору линии электропередач, 23-летний водитель погиб от удара током

Новости Беларуси. 23-летний водитель самосвала МРУП «АК Ждановичи» погиб от поражения электрическим током. Трагедия произошла вблизи деревни Клюи Минского района.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что горели две покрышки грузового автомобиля. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что водитель грузового автомобиля МАЗ (самосвал) следовал по кукурузному полю и сбил железобетонную опору линии электропередач 10 кВ.

Напомним, на прошлой неделе нетрезвый бесправник стал виновником дорожной трагедии в Вилейском районе Минской области.

Вблизи деревни Малевичи 27-летний водитель не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в ограждение жилого дома. После чего машина опрокинулась.

В результате аварии 27-летняя девушка, которая находилась на пассажирском месте, погибла. Подробности вы узнаете из видео.