Минск: водитель Lexus потерял сознание и разбил 5 припаркованных авто

Новости Беларуси. ДТП вблизи перекрестка улиц Есенина и Космонавтов. 25-летний мужчина, который находился за рулем Lexus, потерял сознание.
Новости Беларуси. ДТП вблизи перекрестка улиц Есенина и Космонавтов. 25-летний мужчина, который находился за рулем Lexus, потерял сознание.
Машину повело в сторону, где она врезалась в припаркованную легковушку. В итоге по цепной реакции столкнулись 5 легковых автомашин, припаркованных на обочине (Nissan, два Mercedes и два Peugeot).
К счастью, в этих автомобилях людей не было, а потерявшего сознание водителя привели в чувство прохожие.
Николай Гулевич, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Московского района:
Сказать о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сказать тяжело, так как освидетельствование не проводилось. По визуальному осмотру отсутствуют признаки алкогольного опьянения.
Пострадавшие отсутствуют. Водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.
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