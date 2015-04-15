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Минск: водитель Lexus потерял сознание и разбил 5 припаркованных авто

15 апреля 2015 15:36
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Новости Беларуси. ДТП вблизи перекрестка улиц Есенина и Космонавтов. 25-летний мужчина, который находился за рулем Lexus, потерял сознание.

Минск: водитель Lexus потерял сознание и разбил 5 припаркованных авто-1

Машину повело в сторону, где она врезалась в припаркованную легковушку. В итоге по цепной реакции столкнулись 5 легковых автомашин, припаркованных на обочине (Nissan, два Mercedes и два Peugeot).

К счастью, в этих автомобилях людей не было, а потерявшего сознание водителя привели в чувство прохожие.

Николай Гулевич, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Московского района:
Сказать о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сказать тяжело, так как освидетельствование не проводилось. По визуальному осмотру отсутствуют признаки алкогольного опьянения.
Пострадавшие отсутствуют. Водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

Минск: водитель Lexus потерял сознание и разбил 5 припаркованных авто-4

Читайте по теме: Цепная реакция. В ДТП на проспекте Пушкина в Минске пострадали сразу пять машин. Первым перед потоком спешащих водителей притормозил «Фольксваген», после чего сразу же получил пинок от «Опеля», а тот в свою очередь – от «Фиата». Машина позади ДТП успела вовремя остановиться, однако это легковушку не уберегло – в неё врезался автомобиль, ехавший за ней.

# Авария в Минске # авто

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