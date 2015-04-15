Минск: водитель Lexus потерял сознание и разбил 5 припаркованных авто

Машину повело в сторону, где она врезалась в припаркованную легковушку. В итоге по цепной реакции столкнулись 5 легковых автомашин, припаркованных на обочине (Nissan, два Mercedes и два Peugeot).

К счастью, в этих автомобилях людей не было, а потерявшего сознание водителя привели в чувство прохожие.

Николай Гулевич, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Московского района:

Сказать о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сказать тяжело, так как освидетельствование не проводилось. По визуальному осмотру отсутствуют признаки алкогольного опьянения.

Пострадавшие отсутствуют. Водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.