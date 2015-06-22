Минск: пьяный водитель на угнанном автомобиле потерял управление, вылетел за пределы проезжей части, сбил дорожный знак и протаранил забор частного дома

Новости Беларуси. Голливудский экшн на столичных улицах. Ночью в Минске пьяный водитель на угнанном автомобиле потерял управление, вылетел за пределы проезжей части, сбил дорожный знак, после чего протаранил забор одного из частных домов. С места происшествия мужчина скрылся. Однако в бегах прообыл недолго. Горе-водителя и его пассажира оперативно задержали инспекторы ГАИ.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в бане. Хозяин автомобиля уснул, а его друзья решили покататься по ночному городу. Однако далеко уехать не получилось. Теперь нарушители будут выплачивать все расходы по ремонту авто и повреждённой ограды. А владелец машины, в свою очередь, уже написал заявление об угоне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.