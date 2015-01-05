Минск: на Немиге женщина-водитель насмерть сбила пешехода

Новости Беларуси. На улице Немига, не доезжая до проспекта Победителей, женщина-водитель сбила насмерть пешехода. Мужчине на вид около шестидесяти лет.

По предварительным данным, он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Напомним, несколько лет назад похожая трагедия произошла в Могилеве. 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. От удара девочку отбросило на соседнюю полосу, где произошел повторный наезд автомашиной. От полученных травм ребенок скончался на месте (смотрите видео).