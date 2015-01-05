Прямой эфир

Минск: на Немиге женщина-водитель насмерть сбила пешехода

05 января 2015 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На улице Немига, не доезжая до проспекта Победителей, женщина-водитель сбила насмерть пешехода. Мужчине на вид около шестидесяти лет.

По предварительным данным, он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Напомним, несколько лет назад похожая трагедия произошла в Могилеве. 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. От удара девочку отбросило на соседнюю полосу, где произошел повторный наезд автомашиной. От полученных травм ребенок скончался на месте (смотрите видео).

# Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Бобруйске BMW влетел в мачту уличного освещения, двое пострадавших
05 января 2015 15:44

В Бобруйске BMW влетел в мачту уличного освещения, двое пострадавших

43-летнего певца Рикки Мартина заживо похоронили в Лос-Анджелесе
05 января 2015 14:30

43-летнего певца Рикки Мартина заживо похоронили в Лос-Анджелесе

Минск: 21-летний водитель Audi TT врезался в столб
05 января 2015 13:02

Минск: 21-летний водитель Audi TT врезался в столб