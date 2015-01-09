Минск: на МКАД Nissan врезался в осветительную мачту, 68-летний водитель в больнице

Новости Беларуси. Легковой автомобиль вчера поздно вечером врезался в осветительную мачту на МКАД. Водитель оказался заблокировал в салоне.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Работниками МЧС из салона автомобиля с использованием гидравлического инструмента «Холматро» 68-летний водитель был спасен и с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Жена пострадавшего – пассажир автомобиля не пострадала.

Снегопады, метели и сильный ветер. 9 января синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение.

Метель, начавшаяся ночью на юго-западе страны, затронула Брестскую и Гродненскую области. Там уже успели устранить последствия снегопада. Высота снежного покрова не превышает пяти сантиметров.

В эти минуты непогода добралась до Витебской и Минской областей, а также до столицы. По данным синоптиков, снегопады, пришедшие в Беларусь, вызваны циклоном из Западной Европы. Кроме того, сегодня усилится ветер. Его порывы будут достигать двадцати метров в секунду. Такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности. При этом мороз спадет, а в дневное время столбик термометра покажет до плюс двух. Такая погода сохранится несколько дней. Подробности вы узнаете из видео.