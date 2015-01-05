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Минск: 21-летний водитель Audi TT врезался в столб

05 января 2015 13:02
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Новости Беларуси. Молодой водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в столб. Авария произошла на улице Горецкого в половине десятого вечера 4 января.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Произошло столкновение легкового автомобиля «Ауди ТТ», 2001 года выпуска с мачтой уличного освещения. Работниками МЧС из салона автомобиля с использованием гидравлического инструмента «Холматро» был деблокирован (спасен) водитель автомобиля 1993 г.р., неработающий, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Пассажирка 1992 года рождения, находящаяся в автомобиле во время ДТП, выбралась самостоятельно.

Как стало известно, водительские права молодой человек получил всего 3 месяца назад.

К несчастью, осветительные мачты «мешают» водителям довольно часто.

Так, в прошлом году на проспекте Дзержинского пьяный водитель уходил от ГАИ и врезался в столб. А на проспекте Независимости водитель легковушки просто не справился с управлением - последствия теже. В этих случаях пострадавших нет. А вот в ДТП на улице Свердлова в Минске погиб молодой парень.

По словам очевидцев, водитель ехал по среднему ряду за бетономешалкой. Судя по всему, он решил опередить ее и перестроился в крайний правый ряд, но там была припаркована фура. Легковушка резко затормозила и врезалась в столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части. Смотрите видео.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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