Минск: 21-летний водитель Audi TT врезался в столб

Новости Беларуси. Молодой водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в столб. Авария произошла на улице Горецкого в половине десятого вечера 4 января.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Произошло столкновение легкового автомобиля «Ауди ТТ», 2001 года выпуска с мачтой уличного освещения. Работниками МЧС из салона автомобиля с использованием гидравлического инструмента «Холматро» был деблокирован (спасен) водитель автомобиля 1993 г.р., неработающий, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Пассажирка 1992 года рождения, находящаяся в автомобиле во время ДТП, выбралась самостоятельно.

Как стало известно, водительские права молодой человек получил всего 3 месяца назад.

К несчастью, осветительные мачты «мешают» водителям довольно часто.

Так, в прошлом году на проспекте Дзержинского пьяный водитель уходил от ГАИ и врезался в столб. А на проспекте Независимости водитель легковушки просто не справился с управлением - последствия теже. В этих случаях пострадавших нет. А вот в ДТП на улице Свердлова в Минске погиб молодой парень.

По словам очевидцев, водитель ехал по среднему ряду за бетономешалкой. Судя по всему, он решил опередить ее и перестроился в крайний правый ряд, но там была припаркована фура. Легковушка резко затормозила и врезалась в столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части. Смотрите видео.