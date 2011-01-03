Мини-трактор с бобруйским снегоочистителем может справиться с уборкой снега на небольших площадках и дворах

Спецмашина может даже маневрировать между припаркованными автомобилями. Продукцией уже заинтересовались отечественные и иностранные покупатели.

Несмотря на свои небольшие габариты, малыш-трактор — настоящий мастер своего дела. При уборке снега на улице по объёмам и качеству работ он без проблем заменит два десятка дворников. С нынешними метелями помощь новой снегоуборочной техники как раз кстати. Этому компактному экземпляру лавировать во дворах между припаркованными автомобилями гораздо легче, чем крупногабаритной технике.

Михаил Муравский трактористом работает не один десяток лет. Испытывать новый снегоочиститель ему доверили, как самому опытному специалисту. Несколько лет назад он специально ездил в Горки, осваивал последние ноу-хау отечественного парка сельхозтехники. Теперь на своём предприятии Михаил — настоящий агронавт-испытатель.

Михаил Муравский, тракторист:

Трактор хороший, малогабаритный, хорошо проходит возле деревьев, по асфальту, тротуару. Тепло, хорошо — печка работает, обзор отличный.

Это снегоочистительное оборудование специально было сделано для отечественного мини-трактора «Беларус-320». Его тоже выпускают в Бобруйске на местном заводе тракторных деталей и агрегатов. На такой эксперимент оба предприятия пошли во время мирового кризиса в 2009 году, чтобы не потерять рынки сбыта. И не прогадали.

Алексей Луценко, директор предприятия:

Выпуск коммунальной техники поможет не только нашему предприятию в наращивании объёмов выпуска. Уже поступают заявки, масса предложений и на внешние и на внутренние рынки.

Пока на предприятии выпустили только 5 подобных снегоочистителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».. Есть заказ ещё на 10 единиц. Бобруйской продукцией всерьёз заинтересовались московские коммунальники. На заводе есть, что предложить даже самым капризным покупателям. Из летней и осенней коллекции — парковые пылесосы для листвы, экскаваторное и вакуумное уборочное оборудование. На любой спрос белорусские производственники сегодня готовы сделать своё предложение.