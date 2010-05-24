Мини автомобили Британских островов

Кроссовер Countryman, хэтчбек Mini One, универсал One Clubman и Mini Cooper S хороши для стремительных перемещений по городу, разворота на узкой улице и парковки перед клубом.

Countryman – не просто первый кроссовер, но и первый четырехдверный полноприводный автомобиль за всю историю Mini. При довольно скромных габаритах кузов этого кроссовера выглядит он весьма внушительно, чему способствует крупный дизайн таких элементов, как бамперы, передние фары и арки колес.

Оливер Зигхард, главный дизайнер интерьеров Mini:

Что касается салона, то в Countryman увеличена высота посадки, что позволило улучшить обзорность и облегчить вход-выход из автомобиля. А доходящий до задних сидений алюминиевый рельс позволяет закреплять самые различные аксессуары, емкости и подстаканники, используя подручное пространство с наибольшей эффективностью.

Этой весной семейство Mini обзавелось усовершенствованной линейкой бензиновых двигателей, которые стали еще мощнее, экономичнее и экологичнее. Под капотом хэтчбека Mini One и универсала One Clubman теперь скрывается бензиновая “четверка” объемом 1,6 л мощностью 98 л.с. Более того, впервые “базовый” мотор устанавливается и на кабриолет Mini.

Модифицированный двигатель получила также версия Cooper, история которой началась в далеком 1959 году. Хэтчбек, универсал и кабриолет теперь щеголяют 122-сильным агрегатом. И, наконец, турбодвигатель объемом 1,6-литра на Mini Cooper S после модернизации развивает 184 л.с. вместо прежних 175. На разгон до 100 км/ч уходит семь секунд, максимальная скорость достигает 228 км/ч.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY