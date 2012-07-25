Минчанину заплатили фальшивыми рублями за покупку его авто, а он знал об этом лишь спустя полгода

Новости Беларуси. Осенью 2012 года житель Минска продал Peugeot за 365 тысяч российских рублей (73 банкноты номиналом 5 тысяч российских рублей каждая). Только спустя полгода мужчине понадобилось поменять деньги. Однако когда он пришел в банк, выяснилось, что все до единой купюры являются фальшивыми, сообщает ctv.by.

Рост фальшивомонетничества в первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011-го составил 22%, сообщает Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Министерство предостерегает белорусов от сделок с валютой вне банков.