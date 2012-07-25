Прямой эфир

Минчанину заплатили фальшивыми рублями за покупку его авто, а он знал об этом лишь спустя полгода

25 июля 2012 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Осенью 2012 года житель Минска продал Peugeot за 365 тысяч российских рублей (73 банкноты номиналом 5 тысяч российских рублей каждая). Только спустя полгода мужчине понадобилось поменять деньги. Однако когда он пришел в банк, выяснилось, что все до единой купюры являются фальшивыми, сообщает ctv.by.

Рост фальшивомонетничества в первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011-го составил 22%, сообщает Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Министерство предостерегает белорусов от сделок с валютой вне банков. 

# авто # Криминал # Фальшивомонетничество

Другие новости рубрики

Все новости
25 июля 2012 10:03

Минчане выстраиваются в очереди в ГАИ, чтобы сэкономить на обмене прав

24 июля 2012 12:57

На автофестиваль SunDay в Гродно пришли 10 тыс. человек

24 июля 2012 10:37

33-летний мужчина погиб под колёсами самосвала в Минске