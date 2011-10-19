Минчане будут привлекаться к созданию потребительских кооперативов на постройку стоянок

В Минске сделают ставку на плоскостные неохраняемые площадки. Возведение таких открытых асфальтированных парковок менее затратно.

Кроме того, в Минске хорошо зарекомендовала себя практика строительства стоянок с привлечением средств населения. Также в городе идет работа по поиску инвесторов для оборудования охраняемых парковок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Канаш, генеральный директор УП «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Есть уже пять проектов плоскостных стоянок, которые будут финансироваться управлением гаражей и стоянок из и бюджета. Также граждане будут привлекаться к созданию потребительских кооперативов на постройку стоянок до ста мест.