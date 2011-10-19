Прямой эфир

Минчане будут привлекаться к созданию потребительских кооперативов на постройку стоянок

19 октября 2011 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске сделают ставку на плоскостные неохраняемые площадки. Возведение таких открытых асфальтированных парковок менее затратно.

Кроме того, в Минске хорошо зарекомендовала себя практика строительства стоянок с привлечением средств населения. Также в городе идет работа по поиску инвесторов для оборудования охраняемых парковок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Канаш, генеральный директор УП «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Есть уже пять проектов плоскостных стоянок, которые будут финансироваться управлением гаражей и стоянок из и бюджета. Также граждане будут привлекаться к созданию потребительских кооперативов на постройку стоянок до ста мест.

# авто

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2011 20:27

Цепная реакция: в ДТП на проспекте Пушкина в Минске пострадали сразу пять машин

В Минске трамвай задавил женщину: погибшая, переходя пути, разговаривала по телефону
18 октября 2011 20:24

В Минске трамвай задавил женщину: погибшая, переходя пути, разговаривала по телефону

18 октября 2011 09:40

На пр. Независимости и пр. Победителей в Минске будет использоваться, как и в прошлые годы, техническая соль