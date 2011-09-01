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Миллионер на Мерседесе сбивает насмерть мотоциклиста в Московской области

01 сентября 2011 12:19
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24-летний москвич Станислав Лопаткин ехал на своем «сузуки» за мотоциклом. На кадрах, полученных с видеорегистратора, видно, как следовавший первым мотоциклист «моргает» водителю «Мерседеса» Александру Зарибко, чье состояние Forbes оценивает в 7 млрд рублей, требуя пропустить. Однако проскочить мимо Зарибко удалось лишь одному из друзей. «Мерседес» начал перестраиваться в соседний ряд, не включая поворотников, и буквально подмял под себя «Сузуки».

- От удара мотоцикл отбросило на отбойник. Полученные Станиславом Лопаткиным травмы стали для него смертельными. Он умер прямо на трассе еще до приезда скорой, - рассказали Life News в правоохранительных органах.

Александр Зарибко уверяет, что двигался прямо и не менял полосы.
# Аварии # авто # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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