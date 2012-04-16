Микроавтобус с белорусами разбился под Липецком. Личности погибших и пострадавших установлены

16.04. выпуск новостей в 19.30

6 часов утра. На объездной дороге вокруг города Елец жители Витебской области на трех микроавтобусах едут в Воронеж на заработки. На выезде колонна объезжает припаркованную на обочине фуру. Фольксваген с белорусскими номерами заносит и он врезается в большегруз. Удар приходится на правую сторону машины. Пять пассажиров погибают на месте.

Объездную дорогу вокруг города Елец еще называют «Новый Дон». Ее построили год назад. Ни хорошее дорожное полотно, ни хорошая погода, в отличие от сегодняшней, не могли спровоцировать столь крупную аварию. Есть версия, что водитель микроавтобуса просто уснул за рулём. В дороге он находился 14 часов.

Кто прав, кто виноват родители Алексея Беляева сейчас разбираться не хотят. Парню было всего 28. Соседи рассказали, что Алексей уже попадал в аварию 2 года назад, но тогда отделался легким испугом. 16 апреля за телом мужа в Липецкую область отправилась беременная жена.

Ещё трое белорусов получили тяжёлые переломы и черепно-мозговые травмы. Их сразу доставили в больницу. Пациент, которого выписали под расписку - Александр Командышко. В эти минуты он как раз направляется домой. Врачи рассказали, что больше пришлось лечить душу, нежели тело. Ведь именно Александр был водителем несчастливого микроавтобуса.

За ситуацией круглосуточно следит консульская служба Посольства Беларуси в России.



Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Благодаря Союзному государству и тем соглашениям, которые были подписаны, белорусы в России имеют такие же права как и россияне, это значит, что все медицинское обслуживание будет оказана в полном объеме и безвозмездно.

Точную причину произошедшего установит следственно-оперативная группа. Списки же погибших уже опубликованы. Это мужчины в возрасте от 20 до 36 лет. Большинство родственников уже сегодня забирают их тела.

16.04. выпуск новостей в 16.30

Личности всех погибших и пострадавших в автоаварии в Липецкой области белорусов установлены. Посольство нашей страны в России оказывает родственникам всю необходимую помощь, и постоянно держит связь с Елецкой городской больницей № 1, где находятся двое пострадавших.

16.04. выпуск новостей в 13.30

Пять белорусов погибли в автоаварии под Липецком в России. Все они жители Витебской области.

ДТП случилось накануне на 392-м километре трассы «Дон». K моменту аварии белорусы находились в дороге около 14 часов. И по одной из версий, водитель заснул за рулем, после чего машина врезалась в стоящий на обочине грузовик.

Из восьми человек, находившихся в микроавтобусе, пятеро погибли на месте, трое доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, молодые люди ехали на работу в Воронежскую область. На месте аварии работают российские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Гутевич, главный врач Елецкой городской больницы № 1, Липецкая область, Россия:

К нам после ДТП поступили три гражданина Республики Беларусь. К сожалению, ДТП было достаточно серьезное, с человеческими жертвами. Но, в то же время, в нашем городе находится травматологический центр второго уровня, в котором оказывается полностью квалифицированная медицинская помощь.

Машиной скорой помощи люди были доставлены к нам в кратчайшие сроки. Помощь была оказана в полном объеме.

В настоящий момент состояние одного пациента полностью удовлетворительное, и он под расписку ушел из нашей организации. Двое больных в достаточно тяжелом состоянии. Одному проведена операция, он в настоящее время еще в достаточно тяжелом состоянии. Другой переведен в травматологическое отделение. Состояние его здоровья не вызывает никаких опасений.

Весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий проводится в полном объеме, с медикаментозным обеспечением.