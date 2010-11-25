Mercedes S-класса врезался в столб на Кальварийской – женщину зажало в салоне, муж сбежал

ДТП произошло в ночь на четверг на мосту, ведущем к ул. Кальварийской. На переднем пассажирском сиденье находилась молодая женщина, которую зажало в салоне машины. Когда спасатели прибыли на место аварии, водителя там уже не было. С предварительным диагнозом «ушиб плеча, черепно-мозговая травма легкой степени, алкогольное опьянение» она была госпитализирована. Еще две пассажирки с легкими травмами, в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в больницу.

Личность водителя уже установлена, его ищут. Одна из двух девушек, ехавших на заднем сиденье, рассказала, что познакомилась с Александром и его женой в ночном клубе «Чикаго», где они отмечали его день рождения. Во время управления машиной Александр с женой спорил. Потом произошел удар, и девушка потеряла сознание. А когда очнулась, увидела Александра, который пытался оказать ей помощь. Потом он сказал, что пошел за помощью, и не вернулся, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

30 ноября. Через шесть дней сбежавший водитель пришел в отдел дознания Минской ГАИ и сообщил, что получил черепно-мозговую травму, находился в шоковом состоянии, пошел вызывать «скорую помощь» к ближайшему зданию.