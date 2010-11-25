Mercedes S-класса врезался в столб на Кальварийской – женщину зажало в салоне, муж сбежал

Личность водителя уже установлена, его ищут. Одна из двух девушек, ехавших на заднем сиденье, рассказала, что познакомилась с Александром и его женой в ночном клубе «Чикаго», где они отмечали его день рождения. Во время управления машиной Александр с женой спорил. Потом произошел удар, и девушка потеряла сознание. А когда очнулась, увидела Александра, который пытался оказать ей помощь. Потом он сказал, что пошел за помощью, и не вернулся, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».
30 ноября. Через шесть дней сбежавший водитель пришел в отдел дознания Минской ГАИ и сообщил, что получил черепно-мозговую травму, находился в шоковом состоянии, пошел вызывать «скорую помощь» к ближайшему зданию.