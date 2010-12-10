МАЗ выпустил первый отечественный микроавтобус

Белорусские машиностроители осваивает мировые рынки. В ближайшие годы флагман отечественного автопрома МАЗ планирует вдвое увеличить объемы производства.

Автомобильные новинки сезона сегодня продемонстрировали на предприятии. Модельный ряд в этом сезоне пополнился не только традиционными грузовиками и автобусами, но и первым отечественным микроавтобусом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Все машины полностью соответствуют международным стандартам. Привлекательный дизайн и новейшие технологии создают имидж не только заводу, но и всему белорусскому машиностроению.

Модернизацию производства оценили и за рубежом. Продажи грузовых автомобилей к концу этого года выросли в 1,5 раза. А чтобы повысить качество продукции, на предприятии намерены инвестировать в производство свыше полумиллиарда долларов.

Александр Боровский, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Объем экспорта увеличивается в 6-7 раз, это новые рынки сбыта. Второе — это качество выпускаемой продукции. Мы должны вернуть марку МАЗа — его качество.

Александр Мышко, главный конструктор филиала ОАО «МАЗ»:

Мы никогда не ставили себе задачу кого-то удивить. Мы делаем практичные современные вещи, которые воспринимаются адекватно, как автобусы, соответствующие европейскому уровню.