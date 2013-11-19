МАЗ сбил бетонную опору возле метро «Борисовский тракт». Троллейбусы не ходили более часа

Новости Минска. Движение на проспекте Независимости сегодня было перекрыто столбом. Он рухнул после удара грузовика и держался над проезжей частью на проводах.

Как выяснилось, водитель МАЗа не справился с управлением, пересек несколько полос, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную опору. Из-за повреждения контактной сети в районе станции метро «Борисовский тракт» остановилось движение троллейбусов — они десятками выстроились вдоль обочин.

Коммунальщикам понадобилось около часа, чтобы восстановить движение на этом участке дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.