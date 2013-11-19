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МАЗ сбил бетонную опору возле метро «Борисовский тракт». Троллейбусы не ходили более часа

19 ноября 2013 18:52
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Новости Минска. Движение на проспекте Независимости сегодня было перекрыто  столбом. Он рухнул после удара грузовика и держался над проезжей частью на проводах. 

Как выяснилось, водитель МАЗа не справился с управлением, пересек несколько полос, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную опору. Из-за повреждения контактной сети в районе станции метро «Борисовский тракт» остановилось движение троллейбусов — они десятками выстроились вдоль обочин.

Коммунальщикам понадобилось около часа, чтобы восстановить движение на этом участке дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

 

# Авария в Минске # авто

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