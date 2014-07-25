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Лунинецкий район: 38-летняя водитель Ford погибла, врезавшись в дерево

25 июля 2014 08:57
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Новости Беларуси. Авария произошла на 29-м километре автодороги, между д. Вулька-2 и д. Бродница.

38-летняя женщина не справилась с управлением, Ford съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

Водитель скончалась на месте происшествия.

Тело женщины из покореженного автомобиля извлекли спасатели.

Напомним, накануне ДТП в Жодино едва не закончилось трагедией. Автомобиль сбил мальчика. 10-летний пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Водитель машины не заметил его – в результате ребенок госпитализирован с травмой головы и многочисленными переломами. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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