Лучшие дрифтеры со всего мира приехали в Минск

Доказывать публике, что летать могут не только самолеты, они будут 18 сентября.
Сегодня в Гродно доставят тела четверых наших соотечественников.
Аварии произошла на одном из оживленных перекрестков города. Женщина-водитель, которая была за рулем легкового авто, проигнорировала знак «уступи дорогу», выехала на середину перекрестка и столкнулась с микроавтобусом.
Очки привезены из Германии, куда белорусы ездили обмениваться опытом. Немцы называют их «пьяными очками», а применяют при обучении молодых водителей или для профилактики. Существуют 4 вида очков: с «низким уровнем алкогольного опьянения» — около 0,8 промилле, затемненные сумеречные (1,3 — 1,5) и «пьяные очки ночного видения».
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