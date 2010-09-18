Лучшие дрифтеры со всего мира приехали в Минск

В Минской области ГАИ показала «пьяные очки»

Очки привезены из Германии, куда белорусы ездили обмениваться опытом. Немцы называют их «пьяными очками», а применяют при обучении молодых водителей или для профилактики. Существуют 4 вида очков: с «низким уровнем алкогольного опьянения» — около 0,8 промилле, затемненные сумеречные (1,3 — 1,5) и «пьяные очки ночного видения».