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Лучшие дрифтеры со всего мира приехали в Минск

18 сентября 2010 14:11
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Спортсмены из Юго-Восточной Азии, Европы и Америки свой путь начали от аэропорта «Минск-1».

Доказывать публике, что летать могут не только самолеты, они будут 18 сентября.

Лучшие дрифтеры в Минске

Лучшие дрифтеры в Минске

Лучшие дрифтеры в Минске

Лучшие дрифтеры в Минске

Лучшие дрифтеры в Минске

# авто # Фотофакт

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