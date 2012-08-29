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Лось стал виновником крупной аварии в Светлогорском районе. Животное погибло, 2 человека – в больнице

29 августа 2012 07:22
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечается всплеск ДПТ из-за животных. Так, накануне в Светлогорском районе на проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую осень на загородных дорогах увеличивается количество подобных ДТП. Такие происшествия фиксируются даже в городах. Как объясняют ученые, это связано с сезонными миграциями диких животных.

# Аварии # авто # Дикие животные # Фотофакт

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