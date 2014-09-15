Лобовое столкновение авто в Смолевичском районе: 1 человек погиб, 2 пострадали

Новости Беларуси. Страшная авария произошла 14 сентября вечером в Смолевичском районе. Лоб в лоб столкнулись две машины: один человек погиб, двое пострадали.

Известно, что 29-летний мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим авто, а после съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате, водитель и ехавшая с ним 33-летняя сестра с травмами доставлены в больницу, еще один пассажир скончался на месте происшествия.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас расследуют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот с ДТП, которые происходят на пешеходных переходах, будут бороться на опережение. В течение 10 дней, начиная с 15 сентября, инспекторы ГАИ, сотрудники милиции, курсанты будут отрабатывать в часы пик и темное время суток нерегулируемые пешеходные переходы. Во внимании будут и наиболее опасные места дорог и улиц, на которых велика вероятность наезда. Кроме того, все аварийно-опасные участки будут обследованы на предмет их освещенности и наличия необходимых технических средств для организации движения пешеходов.