Лишенный прав водитель в результате ДТП под Слуцком отправил в больницу свою 12-летнюю дочь

8 октября вблизи д. Леньки Слуцкого района 40-летний водитель «Форда Мондео», житель Столинского района, при совершении объезда автотранспорта, который собирался поворачивать налево, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген» под управлением 41-летнего жителя Солигорска.

46-летний пассажир «Форда Мондео», житель Солигорского района, скончался на месте, а ехавшая в «Форде» 12-летняя дочь водителя с телесными повреждениями госпитализирована в Слуцкую ЦРБ.

Водитель «Форда Мондео» был лишен в 2007 году прав за управление авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает сайт МВД.