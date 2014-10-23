Лидский район: фура вытолкнула легковушку под трактор

Новости Беларуси. Фура с полуприцепом на скорости 80 км/ч протаранила автомобиль «Жигули», который остановился на перекрестке с главной дорогой, пропуская трактор.



ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель «Жигулей», подъезжая к главной дороге, приостановился пропустить трактор, который чистил проезжую часть и двигался по главной дороге. Двигавшаяся позади фура, минуя каскад «спящих», на полном ходу не останавливаясь, протаранила «Жигули». От удара легковушку отбросило вперед на трактор, после чего оказалась в кювете.

Пострадали двое мужчин, которые находились на заднем пассажирском сидении автомобиля.

С травмами различной степени тяжести их госпитализировали (смотрите видео).



Водитель фуры оказался трезв. По предварительной информации, он отвлекся от управления.