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Лидский район: фура вытолкнула легковушку под трактор

23 октября 2014 11:51
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Новости Беларуси. Фура с полуприцепом на скорости 80 км/ч протаранила автомобиль «Жигули», который остановился на перекрестке с главной дорогой, пропуская трактор.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Водитель «Жигулей», подъезжая к главной дороге, приостановился пропустить трактор, который чистил проезжую часть и двигался по главной дороге. Двигавшаяся позади фура, минуя каскад «спящих», на полном ходу не останавливаясь, протаранила «Жигули». От удара легковушку отбросило вперед на трактор, после чего оказалась в кювете.

Пострадали двое мужчин, которые находились на заднем пассажирском сидении автомобиля.

С травмами различной степени тяжести их госпитализировали (смотрите видео).

Водитель фуры оказался трезв. По предварительной информации, он отвлекся от управления. 

# Авария в Гродненской области # авто

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