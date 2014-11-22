Лида: водитель насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе и спрятал тело в машине

Новости Беларуси. Трагедия произошла накануне в Лиде. Девочка, ученица четвертого класса, переходила улицу на пешеходном переходе, когда ее в буквальном смысле снес грузовик.

Водитель остановился не сразу. Автомобиль протащил тело девочки около полусотни метров.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель свернул на территорию магазина (куда вез продукты питания для разгрузки), зачем-то достал извлек его из-под машины и закрыл в фургоне. То, как и с чем двигался грузовик, наблюдал очевидец, сообщивший об увиденном проезжавшему наряду Департамента охраны. Мотивы столь неадекватного, не поддающего здравому смыслу поступка выясняются.

Известно, что водителю 43 года. Он из Минска, работает водителем компании, осуществляющей поставку продуктов в торговые предприятия.

По словам водителя, школьницу он не видел и не почувствовал удара.

Еще одна страшная авария произошла накануне в Витебской области. В результате ДТП в Толочинском районе погибли два человека: пассажиры легкового авто, которое столкнулось с фурой. Их тела с помощью специнструмента извлекали спасатели. Водитель грузовика доставлен в больницу. Подробности вы узнаете из видео.