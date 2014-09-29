Лельчицкий район: 20-летний мотоциклист-бесправник сбил девушку и скрылся

Новости Беларуси. 23-летняя девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили в ГАИ, девушка двигалась по правой полосе проезжей части дороги навстречу транспорту, световозвращающих элементов на ней не было.

Также выяснилось, что молодой человек не имеет водительского удостоверения.



Напомним, недавно еще один бесправник стал виновником дорожной трагедии в Вилейском районе.



Вблизи деревни Малевичи 27-летний водитель, который никогда не имел прав, не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в ограждение жилого дома. После чего машина опрокинулась. В результате аварии 27-летняя девушка, которая находилась на пассажирском месте, погибла. Подробности вы узнаете из видео.