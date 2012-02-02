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Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице

02 февраля 2012 10:52
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Мороз стал причиной ДТП на минской кольцевой. Иномарка заглохла на ледяной трассе, не доезжая развязки с улицей Мазурова. Не заметив включенных габаритных огней, в нее на скорости врезалась другая легковушка.

Пассажиры последней с различными травмами госпитализарованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пострадавшие – девушки.

Валентин Стрекало, старший инспектор ДПС ГАИ Фрунзенского района Минска:
При торможении автомобиль занесло и произошел наезд на стоящий спереди «Ситроен». Со слов водителя «Ситроена», он двигался, и заглохла машина, затем он остановился. Были включены габаритные они. Больше ничего не успел сделать.

Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице-1

Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице-3

Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице-5

Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице-7

Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице-9

Легковушка врезалась в «замерзшую» на МКАД иномарку. Пассажиры первой машины – в больнице-11

# Аварии # авто # Фотофакт

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