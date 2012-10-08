Курсантов минской автошколы «Три педали» директор «кинул» на деньги

Ежегодно автошколы столицы выпускают в свободное плавание на дороге около 40 тысяч курсантов. Кто-то сдает экзамен в ГАИ с первого раза, а кто-то и со второго, и с третьего… Учащиеся автошколы с креативным названием «Три педали» не могут сдать экзамен даже с 10-го раза. А все начиналось стандартно: группа из 8-ми человек, оборудованный класс, хороший преподаватель. Через полтора месяца учебный процесс затормозил, сообщил пользователь на форуме СТВ.

Екатерина Тарасевич, курсантка автошколы «Три педали»:

Это был понедельник 27-го числа. На дверях кабинета мы увидели записку, что по всем интересующим вопросам обращаться по такому-то номеру телефона. Мы позвонили по этому номеру, нам сказали, что директор уволился, преподаватель уволен, все уволены.

Курсанты занервничали: вразумительного ответа, что делать и как жить дальше, им никто не давал. Жалко было не только времени, но и денег: 1 миллион 600 тысяч рублей на дороге не валяются.

Екатерина Тарасевич, курсантка автошколы «Три педали»:

В конечном итоге мы пошли по инстанциям, чтобы добиться чего-то, хотя бы возврата денег или чтобы нас доучили. Деньги возвращать нам, в принципе, никто не собирается, да и доучивать, собственно, тоже.

Недоученные курсанты обращались, куда только можно: в Общество по Защите прав потребителя, в БелГИМ, в РОВД, в Следственный комитет. Везде их внимательно выслушивали, сочувствовали и принимали заявления.

Что же случилось? Почему, отучившись наполовину, курсанты стали потерпевшими?

Екатерина Тарасевич, курсантка автошколы «Три педали»:

Нам сказали, что наш директор нас, грубо говоря, «кинул». Занятий больше не будет. Мы не знаем, где директор, у него на телефоне стоит переадресация на другого человека, который говорил, что нас доучит, потом сказал, что доучивать не будет.

Этим человеком оказался бывший соучредитель фирмы. Партнер пропавшего человека был поражен сложившейся ситуацией.

Олег Войтешонок, бывший соучредитель автошколы «Три педали»:

Я ему помогал просто организовать его автошколу. Он пришел ко мне с такой просьбой, чтобы по подобию моей автошколы мы сделали автошколу ему. Я ему помог. Я не буду дальше вдаваться в подробности, но за то, что я ему помог, он дал мне маленький процент соучредительства. В связи с его непорядочностью и вопиющим поступком, я вышел из состава соучредителей и направил письма во все инстанции.

Юрий Воропай, ведущий юрист Минского общества защиты прав потребителя:

За действия работников предприятия в любом случае несет наниматель или юридическое лицо.

Легко сказать. Но что сделать, если лицо скрылось? И ходят слухи, что за границу. Но вот что пишет 25 сентября пользователь сайта телеканала CTV.BY на форуме: «Видел его в этих числах на Ждановичах. Продавал Рено. Видимо, денег не хватило». Однако другой пользователь был более оптимистичен: «Думаю, разберемся. Нас отучат в иной автошколе соучредителя. Многие написали в МВД, ОБЭП. Кто остался без «трех педалей» - набирайте, будем воевать: номер мобильного телефона 80447973844».

Первое время разрулить ситуацию и доучить курсантов пытался бывший партнер Олега Ермолкевича, но потом и он дал задний ход.

Олег Войтешонок, бывший соучредитель автошколы «Три педали»:

Когда я посоветовался с адвокатом, рассказывал свою вот эту сложившуюся ситуацию, мне сказали, что если я возьму на себя эту ответственность доучивать этих людей, брать на себя разбор всей этой документации, и так далее, то я на себя принимаю еще и полностью все бразды правления организацией. Значит, на меня свалились еще и кредиторы этой автошколы.

А суммы там, как оказалось, немаленькие: от деятельности директора «Трех педалей» пострадали порядка 40 человек. Не все из них отнесли заявления в милицию. Кто-то махнул рукой и отправился учиться в другую автошколу, кто-то занял выжидательную позицию.

Андрей Логунов, пострадавший:

Мы остались вообще ни с чем. Мы не можем ни доучиться, так как большая часть материала уже пройдена, ни закончить обучение в этой школе, так как лицензия у этой автошколы отобрана.

Действительно, пока суд да дело, «Три педали» по решению БелГИМ лишились лицензии. То есть, даже при условии, что директор одумается и решит завершить обучение, никто ему этого не позволит. Так что же делать потерпевшим?

Юрий Воропай, ведущий юрист Минского общества защиты прав потребителя:

Учитывая всю суть ситуации, что обязательства могут быть и не исполнены, требовать, чтобы обязательства были исполнены, видимо, нецелесообразно, то явно следует остановиться на расторжении договора и возврате денежных средств.

Закон сух и справедлив. Но путь к торжеству будет тернист и будет изобиловать препятствиями. Ясно одно: процессуальные нормы и такую статью Уголовного кодекса, как «Мошенничество» экс-курсанты изучат на личном примере гораздо раньше, нежели Правила дорожного движения. Кстати, упомянутая 209 статья предусматривает лишение свободы до 4-х лет.