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Ксёндз Гродненского Фарного костёла освятил трассу Минск-Гродно

18 ноября 2011 10:43
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Новости Беларуси, Гродненская область. Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП в Беларуси православные и католические священнослужители прочитали молитвы на наиболее аварийных участках дорог.

В Гродненской области лидер по несчастным случаям трасса Минск-Гродно. Более ста погибших в ДТП – эта статистика только от начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Вноровский, ксендз Гродненского Фарного костела:
Святой Кристофор, покровитель всех водителей. Сегодняшним днем мы молим его и просим, чтобы он оберегал, был покровителем в трудных ситуациях, которые происходят на дорогах. Эта традиция должна продолжаться для того, чтобы люди задумались, особенно водители и пешеходы.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Трасса из-за глупых и нелепых ошибок, из-за превышения скорости, необдуманных маневров уносит большое количество жизней. А, естественно, дорога никому ошибок не прощала и прощать не будет.

# авто # Фотофакт

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