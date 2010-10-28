Конструкторы из Азии представили в Париже безумные автомобильные творения

Чем бы был Парижский автосалон без умопомрачительных концепт-каров? Серой и заурядной осенней ярмаркой массовых автомобилей. И наиболее безумные творения по традиции выставляют конструкторы из Азии. Причем большинство из них, как того требует мода, питаются электричеством – их можно заряжать от розетки, как привычные мобильники.

Самый яркий образец «мобильника на колесах» – «Nissan Townpod». Спереди – модная мордашка городского миниавто, сзади – многофункциональный грузовой отсек, которому позавидуют иные каблучки.

Пускай вас не отпугивает все это обилие электроники. Управление всем оборудованием здесь очень простое, оно выполняется с помощью двух расположенных по центру цифровых дисплеев.

Столь же необычным кажется концептуальный «Pop» корейских конструкторов «Kia».

«Pop» не указывает на стиль автомобилей следующего поколения, это гость из далекого будущего. Но здесь есть масса интересных решений, которые вполне можно применить на серийных машинах – например, уникальная графика боковых окон. И вообще, вы когда-нибудь видели трехметровый городской автомобильчик с электрической трансмиссией и продолговатыми боковыми окнами?

На стенде «Hyundai» снова можно было созерцать «старого знакомого» – седан «i-Flow».

Концепт отличается изящными и элегантными изгибами кузова, который не только имеет футуристическую форму, но и определяет исключительные аэродинамические характеристики автомобиля, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

«Honda» показала в Париже нечто среднее между автомобилем и скутером – под обозначением «3RC». У этого «чуда» три колеса, мотоциклетные покрышки и лобовое стекло, которое целиком закрывает кабину. Правда, только на стоянке – в движении в ненастную погоду водителю придется ой как несладко. Кто знает, лет, может, через десять нечто подобное можно представить на улицах Токио, но только не в Европе!

Еще один японский конструктор, «Toyota», выставил на всеобщее обозрение концептуальный гибридный хэтчбек «FT-CH».

Создатели заявляют, что машина выполнена в духе 8-битного поколения – того самого, у которых в 1980 годы большой популярностью пользовались 8-битные игровые приставки. Следовательно, «FT-CH» – это как приставка Nintendo с игрой Super Mario: такая же веселая, инновационная и стильная, созданная для молодежи, привыкшей выделяться, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Да, большинство представленных азиатских диковинок могут показаться пришельцами из космоса. Но на деле некоторые из них являются провозвестниками серийных автомобилей будущего, пускай и далекого.