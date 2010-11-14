Концерн «Audi» представил олицетворение своего 30-летнего опыта в деле разработки систем полного привода

Тридцатилетие с момента выпуска своего первого автомобиля со знаменитым шильдиком «Quattro» конструкторы «Audi» решили отметить одноименным концепт-каром.

Да, это компактное спорткупе именуется легко и просто – «Quattro» – и преподносится создателями в качестве наследника знаменитого «Urquattro» образца 1980 года, одной из легенд мирового ралли. На сходство с историческим предшественником у современного «Quattro» недвусмысленно намекает ряд деталей. Например, широкая вентиляционная прорезь на крышке капота.

Дизайн «Quattro», конечно, может нравиться, а может, и нет, но своим обликом эта машина никого не оставит равнодушным. Внешность «Quattro» очень агрессивная, в некотором роде даже свирепая. Взгляните хотя бы на передок с просто огромной «пастью» радиаторной решетки, по обе стороны от которой обнаруживаются еще два воздухозаборных отверстия. Такое решение продиктовано не одной лишь спортивной идеологией, но и необходимостью обеспечить оптимальное охлаждение скрытому под капотом «зверю». Он здесь тот еще – всего с 2,5 л объема бензиновая «пятерка» выдает 408 л.с. и может ускорять купе до 100 км/ч за 3,9 секунды и разгонять до 290 км/ч.

Впрочем, этой осенью «Audi» представила еще один концепт, который, пожалуй, смотрится эффектнее «Quattro». На самом деле это тот же «Quattro», только лишенный крыши. Но родстер получил собственное имя – «Е-tron Spyder».

Руперт Штадтлер, председатель совета директоров «Audi»:

Концепт «Quattro» – олицетворение нашего 30-летнего опыта в деле разработки систем полного привода. С помощью нашего второго концепта, «Е-tron Spyder», мы демонстрируем будущее этой технологии, направление ее дальнейшего развития.

В отличие от купе «Е-tron Spyder» является «подзаряжаемым гибридом» с двумя электромоторами на передней оси и установленным позади сидений 300-сильным дизелем объемом 3 л. Итого имеем 4,4 секунды разгона до 100 км/ч, 250 км/ч «максималки» и всего 2,2 л среднего расхода. Разумеется, расчетного. В общем, это быстрая машина, умеющая экономить топливо.

Внешне родстер – крепко сбитый автомобиль, с короткими свесами и суженным лобовым стеклом, взирающий на мир грозными светодиодными «глазами»-фарами. Салон предельно лаконичен – с четким разделением зон водителя и пассажира, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Вся необходимая информация выводится на полностью цифровой приборный щиток.

Какова дальнейшая судьба этой парочки шоу-каров? Похоже, этого не знают даже в самом Ингольштадте. Но, если верить слухам, «Quattro» все-таки запустят в мелкую серию, а «гибридный» Е-tron Spyder станет предвестником среднемоторного спорткара «R5».