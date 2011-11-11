Компания «Renault» представила четыре концепт-кара для «жизненного цикла»

На «Renault» решили кардинально изменить имидж своих будущих автомобилей, полностью переосмыслив их внешний облик. И первыми «ласточками» грядущих перемен стали четыре новых концепт-кара, созданных по новой концепции «жизненного цикла».

Авторство идеи принадлежит шеф-дизайнеру «Renault» Лоренсу ван ден Акеру.

Лоренс ван ден Акер, главный дизайнер «Renault»:

Концепция «жизненного цикла» строится на отношениях, которые складываются между автомобилем и водителем в важные моменты его жизни: когда он влюбляется, начинает исследовать мир, заводит семью, начинает работать, развлекаться, наконец, постигает жизненную мудрость.

Первым концептом, созданным в соответствии с новой дизайнерской стратегией, стало спорткупе «DeZir».

Аксель Бройн, руководитель отдела перспективных разработок «Renault»:

Этот экстравагантный автомобиль – для поклонников спортивного стиля. Главной особенностью «DeZir» являются двери, которые распахиваются вверх в разные стороны.

Оригинальный салон «DeZir» в теплых тонах словно создан для пары влюбленных – сзади тут имеются переплетения эластичных шнуров, которые могут служить сиденьями или гамаком, который очень даже пригодится в дальней романтической поездке.

В движение «DeZir» приводит компактный электромотор, выдающий 110 кВт и разгоняющий купе до неплохих для электромобиля 180 км/ч, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

В отличие от «DeZir», в большей степени ориентированного на автобаны, кроссовер «Captur» – второй в новом созвездии концептов «Renault».

Благодаря неплохому клиренсу в 26 см, уже может съезжать по ту сторону асфальта.

Внешность этого «SUV» также феерична! Среди оригинальных решений, использованных в конструкции «Captur», – съемная панель крыши, после демонтажа которой остается причудливый каркас из углепластика.

Двери открываются вперед и вверх, обеспечивая удобный доступ в футуристический салон с анатомическими сиденьями, пронизанными яркими трубками из прозрачного оранжевого полимера.

Третьим в ряду новых прототипов, демонстрирующих эволюцию стиля будущих «Renault», явился однообъемный «R-Space», воплощение семейных ценностей французского конструктора!

Аксель Бройн, руководитель отдела перспективных разработок «Renault»:

Внешность «R-Space» выполнена в стиле кокона с почти полным отсутствием резких переходов и стыков панелей. А подбирая цвета и материалы для отделки салона машины, мы держали в голове образ идеального воскресного семейного завтрака с молоком, медом и шоколадом.

Да, салон – это главная изюминка «R-Space». Водитель тут полностью сосредоточен на вождении, в то время как седоки второго ряда оказываются в настоящей «детской комнате» с множеством разноцветных кубиков, внешне напоминающих упаковки для рождественских подарков.

Наконец, этой осенью французы представили четвертого представителя концепции «жизненного цикла» – это универсальный «Frendzy», сочетающий вместительность грузового фургончика с практичностью компактвэна.

Лоренс ван ден Акер, главный дизайнер «Renault»:

В будние дни «Frendzy» играет роль офиса на колесах, а в уикенд на нем можно отправляться на природу всей семьей или большой дружной компанией. Для окружающей среды автомобиль абсолютно безвреден, ведь оборудован он электродвигателем.

Правая дверь у «Frendzy» выполнена сдвижной для облегчения посадки в стесненных городских условиях, а вот забраться внутрь или выбраться из машины на природе можно через левую дверь, распахивающуюся против хода движения.

Этот концептуальный квартет наглядно демонстрирует, в каком направлении будет развиваться дизайнерская мысль «Renault».

Но на этом буйство фантазии команды дизайнеров под руководством Лоренса ван ден Акера не заканчивается – французы приготовили еще немало сюрпризов!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY