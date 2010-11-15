Компания «Lotus» представила свои будущие серийные экологичные спорткары

Как организовать ажиотаж с большой буквы? У англичан из «Lotus» все просто: приготовить сразу пять вкуснейших «блюд», приправив их очень острыми «специями» – темнокожей фотомоделью Наоми Кэмпбелл, актерами Стивеном Болдуином и Микки Рурком, а также гитаристом «Queen» Брайаном Мэем.

К чему, собственно, весь пафос? Дело в том, что англичане гордо раструбили на весь мир о долгожданном «возрождении» конструкторского потенциала «Lotus», который наконец-то занялся настоящими автомобилями.

Стирлинг Мосс, легендарный пилот «Формулы-1»:

Эх, будь я сейчас на 50 лет моложе, то, не раздумывая, взял бы один из этих автомобилей для того, чтобы просто покрасоваться перед девочками. А если они еще окажутся столь же дерзкими на дороге, в чем я не сомневаюсь, это будет поистине супер. Я поражен!

Начало «возрождению» положит новое купе с легендарным именем «Esprit». Двухместный среднемоторный суперкар появится в 2013 году и получит в свое распоряжение пятилитровый V8 мощностью 620 л.с., сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Год спустя компанию ему составит еще одно купе – «Elite», которое в отличие от «драйверского» «Esprit» будет более роскошным и комфортабельным. Этот автомобиль оснастят 550-сильным V8 или 620-сильной гибридной установкой.

Дэни Бахар, председатель правления «Lotus»:

Это исторический момент для «Lotus». Мы начинаем новую эпоху, не забывая при этом о нашем великом прошлом. Традиционно спорткары – это, в первую очередь, динамика, мощь, качество и дизайн, но сейчас к этому необходимо добавить еще и экологичность.

«Озеленить» планируется даже «драйверский» родстер «Elise», который получит систему «Стоп/Старт» в связке с 320-сильным мотором. Но это будет уже машина нового поколения, которая появится не раньше 2015 года.

Ступенькой выше «Elise» в табели о рангах расположится купе «Elan», которому достанется 4-литровый V6 в 450 «коней». Пятая по счету новинка «Lotus» – спорт-седан «Eterne». Под капотом элегантного автомобиля массой 1,8 тонны окажется уже 5-литровый V8.

Донато Коко, главный дизайнер «Lotus»:

Создавать облик этих легендарных машин для меня очень большая честь и ответственность.