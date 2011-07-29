Количество автотранспорта, ввозимого физлицами в Беларусь, за первое полугодие 2011-го выросло в 2,5 раза

Поступления в бюджет Беларуси таможенных платежей в первом полугодии увеличились почти вдвое. План перевыполнен практически на 17%. Таким образом, бюджет республики вырос почти на 9,5 триллионов рублей.

Именно в этот период на границе мобилизованы все резервы и усилены пункты таможенного оформления. Для эффективного взаимодействия с партнерами по Таможенному союзу используются информационные технологии. Кроме того, с начала года вступали в действие нормативно-правовые акты, формирующие законодательную базу союза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Во многом на обстановку на границе повлияло возросшее практически в 2,5 раза количество ввозимых физлицами транспортных средств. За 6 месяцев 2011 года их число превысило 250 тысяч. А также комплекс мер по недопущении вывоза товаров определённой категории за пределы Республики Беларусь.