Когда водитель разбившегося в Турции автобуса заснул, за руль пыталась сесть девушка-гид, но не успела

Напомним, 15 белорусских туристов пострадали в автоаварии, произошедшей несколько дней назад по пути в аэропорт Бодрума. К счастью обошлось без жертв, но из-за полученных травм белорусам пришлось на два дня задержаться в Турции.

В Национальном аэропорту «Минск» 16 июня было непривычно много людей. Белорусов из Турции встречали не только с цветами. Некоторым из них понадобилась даже помощь медиков.

Чартер из Турции ждали полдня, но самолет прилет на 10 минут раньше положенного. Многие из встречающих – родственники пострадавших в Бодруме белорусов. До этого дня они и знакомы-то не были, но инцидент с их родными, кажется, породнил всех.

Встречающий:

Консул помогал нашим туристам, поддерживал связь. Он прилетел в отель из Анкары, организовал для моей супруги поездку в частную клинику.

Среди встречающих – фельдшеры скорой медицинской помощи. Несчастный случай за границей оказался страховым в Беларуси. Благодаря этому родственники наиболее пострадавшей женщины смогли беспрепятственно пригласить к трапу самолета белорусских врачей.

Максим Уваров, фельдшер:

По нашим сведениям растяжение связок или разрыв голеностопа. Точно еще не знаем.

Самочувствие белорусов медики называют удовлетворительным. Именно поэтому им разрешили лететь.

Одну из туристок на родине ожидал муж, а теперь гипс. Но никогда еще возвращение домой не было таким ожидаемым.

Пострадавшие туристки:

Они нам диагнозы не писали. Было страшно.

В компании, которая организовала отдых в Турции, уверяют, что жестко подходят к выбору транспорта и навигационного оборудования, которое позволяет отслеживать фактическую занятость водителя. Но пострадавшие говорят, что в его организме нашли алкоголь. Когда водитель заснул, за руль даже пыталась сесть девушка-гид, но не успела.

Пострадавший турист:

Водитель был пьян, заснул за рулем. Перевернулись два раза на большой скорости. Помощь была оказана неквалифицированно, это я заявляю как медик. Претензии мы имеем, сейчас едем в больницу разбираться.

Очевидцы запечатлели момент, когда после аварии представители туроператора спешно снимают опознавательные знаки своей фирмы.

Пострадавшие туристы:

Медики приехали сразу, но говорили по-турецки, ничего не понимали.



В больнице особой медицинской помощи не было оказано никакой — в порядке живой очереди, вместе с турками. Перевозчика нет, никто ничего не понимает.

Говорят, что первые таблетки от головной боли турецкие медики выдали через несколько часов. То ли такова в Турции особенность медицинской помощи, то ли причина – в языковом недопонимании.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Я бы порекомендовал при выезде за рубеж оформлять кроме медицинской страховки еще и страховку от несчастных случаев.

Пока туристы могут рассчитывать на компенсацию медицинских расходов и звонки домой. А вот можно ли назвать такой экстремальный отдых в Турции компенсацией за трудовой год – еще большой вопрос.