Когда менять летние шины на зимние?

При скорости 50 километров в час тормозной путь летних шин на заснеженной дороге увеличивается с 32 до 63 метров по сравнению с зимними.

Александр Гладун, управляющий шинного центра европейской сети:

Многие по-прежнему ждут первого снега, а потом вместо шиномонтажа едут к «жестянщикам». Согласно европейским требованиям сроки смены шин определяются в зависимости от температуры воздуха на улице. Как только она опустилась ниже 8ОС, шины необходимо менять на зимние. Замена шин на четырех колесах занимает немногим более 30 минут. Вместе с заменой шин необходимо менять и вентиль для накачки воздуха. Не менее важно проверять затяжку гаек колес динамометрическим ключом с рекомендованным производителем автомобиля усилием. Не стоит забывать, что колеса во время балансировки должны быть чистыми.

Шины без дисков ни в коем случае нельзя хранить стопками. Ожидать своего сезона они должны стоя — в таком же положении, как и на колесе. При этом каждые 2—3 месяца их необходимо поворачивать, чтобы избежать деформации. На дисках накачанные колеса правильно хранить в стопках или в подвешенном состоянии. Если зимой колеса накачиваются в теплом помещении, давление необходимо увеличить на 0,2 бара, чтобы компенсировать воздействие низких температур.

Необычная услуга появилась на некоторых минских СТО — они принимают на хранение неиспользуемый комплект шин. «Отель» для шин создан для автовладельцев, которым негде хранить летний комплект резины в зимнее время. Стоит услуга около 80 тысяч рублей за четыре колеса на сезон, пишет «НГ».