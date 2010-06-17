Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске

Появляясь на улицах города, они как магнит притягивают к себе восхищенные взгляды – это классика на колесах. Машины времени, способные поворотом руля перенести в прошлое.

Несмотря на почтенный возраст, все автомобили на ходу и в отличной форме. Минчанин Александр Тарновский уже 20 лет занимается ретро-автомобилями. В его гараже несколько представителей разных эпох. Например, Мерседес 1938 года, модель 170В. Машина очень культовая и эти автомобили имели особенность: независимою переднюю и заднюю подвеску, благодаря чему в последствии стали самыми массовыми гражданскими автомобилями.