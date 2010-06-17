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Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске

17 июня 2010 10:35
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Появляясь на улицах города, они как магнит притягивают к себе восхищенные взгляды – это классика на колесах. Машины времени, способные поворотом руля перенести в прошлое.

Несмотря на почтенный возраст, все автомобили на ходу и в отличной форме. Минчанин Александр Тарновский уже 20 лет занимается ретро-автомобилями. В его гараже несколько представителей разных эпох. Например, Мерседес 1938 года, модель 170В. Машина очень культовая и эти автомобили имели особенность: независимою переднюю и заднюю подвеску, благодаря чему в последствии стали самыми массовыми гражданскими автомобилями.

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-1

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-3

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-5

В 1947 году производство автомобилей возобновилось именно с этой проверенной модели. В Беларусь автомобиль попал в 1945 году. В качестве трофея его привез из Германии сотрудник НКВД. Этот автомобиль каретного типа: весь кузов изготовлен из дерева, даже дверь внутри деревянная, а все вокруг просто обшито металлом. Когда она едет в сухую  погоду, то скрипит.

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-8

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-10

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-12

После 60 жизнь для ретро-автомобилей только начинается. На счету у этого Мерседеса более 15 ролей в кино. Рядом с немецкой машиной – представитель американского автопрома. Понтиак 1979 года выпуска. Это единственный экземпляр в Беларуси, да и для всей Европы эта машина – большая редкость. Конец 1970-ых годов, топливный кризис и этот автомобиль – последняя возможность американских концернам заработать на отлаженном производстве больших автомобилей.

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-15

Классика на колесах: ретро-автомобили в Минске-17

Тогда Понтиак вышел на рынок Старого света, но типичный американец, пришел консервативным европейцам не по вкусу, и не по карману. Ретро-автомобили – машины для души и в этом их притягательная сила.

# Ретро # авто # Ретро-автомобили

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